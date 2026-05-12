St. Gallen - Anders als während der Ölkrise von 1973 droht der Schweiz trotz steigender Energiepreise und der angespannten Lage im Nahen Osten keine Rezession. Selbst bei anhaltend hohen Ölpreisen dürfte die Wirtschaft 2026 weiter wachsen. Die Ökonomen von Raiffeisen Economic Research rechnen für 2026 je nach Szenario mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 0,5 bis 1,0 Prozent. «Trotz der aktuellen Ölkrise bleibt die Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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