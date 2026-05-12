Salzgitter meldet einen überraschend starken Start ins Geschäftsjahr 2026 - und das trotz geopolitischer Krisen, schwacher Industriekonjunktur und anhaltendem Druck auf die Stahlbranche. Besonders bemerkenswert: Der Konzern hebt nach dem ersten Quartal seine Gewinnprognose an. Hauptgrund dafür ist ausgerechnet eine Beteiligung, die sich zunehmend zum heimlichen Renditeturbo entwickelt - die Beteiligung an Aurubis AG. Vor allem die explodierenden Edelmetallpreise sorgen dort aktuell für außergewöhnlich hohe Gewinne. Aurubis katapultiert Salzgitter zurück in die Gewinnzone Operativ zeigt sich ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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