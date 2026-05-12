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Intershop Spring 2026 Release erleichtert B2B-Unternehmen den KI-Einstieg



12.05.2026 / 09:35 CET/CEST

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Copilot for Buyers revolutioniert das Aftersales-Geschäft mit dedizierten B2B-Workflows und einem präzisen Visual Product Finder zur Identifikation technischer Komponenten

Copilot for Merchants ist ab sofort offiziell verfügbar - mit noch mehr KI-Agenten zur Optimierung täglicher Commerce-Prozesse

einheitliches Preismodell für alle KI-Funktionen sorgt für maximale Flexibilität und volle Kostenkontrolle Jena, 12. Mai 2026 - Die Intershop Communications AG, ein global agierender Anbieter von Agentic-B2B-Commerce-Lösungen für Hersteller, Großhändler und Holding-Gesellschaften, stellt heute das Spring 2026 Release der Intershop Commerce Plattform vor. B2B-Unternehmen profitieren von neuen praxisnahen KI-Funktionen, die sie schnell und unkompliziert im operativen Tagesgeschäft einsetzen und skalieren können. "Die Kosten-Nutzen-Abwägung bei der Einführung von KI war für viele B2B-Unternehmen bislang nicht eindeutig", sagt Markus Dränert, CEO von Intershop. "Mit dem Spring 2026 Release zeigen wir, wie KI entlang der gesamten Buyer- und Merchant-Journey konkreten Mehrwert schafft. Unsere vorkonfigurierten Copiloten und Agenten ermöglichen einen einfachen Einstieg in Agentic Commerce und helfen Unternehmen dabei, KI schrittweise und praktikabel in ihre Commerce-Prozesse zu integrieren." Praxisnahe KI für die gesamte B2B Buyer Journey Aufbauend auf früheren Releases treibt Intershop die Entwicklung praxisnaher KI-Lösungen, die konkrete Anwendungsfälle adressieren, messbaren ROI liefern und sich einfach einrichten und testen lassen, weiter voran. Der LLM-basierte Copilot for Buyers unterstützt jetzt ein breiteres Spektrum an Aftersales-Szenarien und nutzt kontextbezogene Daten wie Informationen zur installierten Basis, technische Produktspezifikationen und die Kundenhistorie. Er kann Service-Erinnerungen versenden, sich mit Herstellersystemen verbinden, um Maschinen mit Wartungsbedarf zu identifizieren, und dank des neuen hochpräzisen Visual Product Finders sogar verschmutzte oder beschädigte Ersatzteile erkennen. Neue Funktionen für das Suchen und Finden von Produkten (die sogenannte Product Discovery) helfen Händlern, die Sichtbarkeit ihrer Kataloge im Zeitalter von GenAI zu steigern. Mit der Einführung von ACP (Agentic Commerce Protocol) Product Feeds können sie ihre Produktkataloge für LLM-basierte Suchumgebungen wie ChatGPT zugänglich machen. Zusätzlich sorgt der Product Content Agent automatisch für Generative Engine Optimization (GEO) in Produktbeschreibungen - ergänzend zu klassischen SEO-Optimierungen. Copilot for Merchants: skalierbarer Einstieg in den Agentic Commerce Nach dem Beta-Launch im Herbst 2025 ist der Copilot for Merchants nun offiziell verfügbar - mit einer deutlich höheren Anzahl an Agenten sowie völlig neuen proaktiven Agenten-Workflows. Diese Agenten unterstützen Business-Anwender dabei, tägliche Commerce-Aufgaben effizienter zu erledigen, manuelle Aufwände zu reduzieren und die Geschwindigkeit im operativen Geschäft zu erhöhen. Zu den neuen Funktionen gehört eine zentrale Aufgabenübersicht für Agenten, mit der Nutzer einmalige und wiederkehrende Aufgaben planen und überwachen können. Die Agenten liefern Zusammenfassungen abgeschlossener Aktionen und empfehlen sinnvolle nächste Schritte. Der neueste Agent im Intershop-KI-Portfolio ist der Competitive Intelligence Agent, der Teams dabei unterstützt, Marktentwicklungen und Wettbewerbsaktivitäten effizienter zu verfolgen, Erkenntnisse zusammenzufassen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig baut Intershop die Rolle des Copilot for Merchants als zentrale Benutzeroberfläche für die Interaktion mit der Intershop Commerce Plattform weiter aus. Nutzer werden künftig zunehmend in der Lage sein, zentrale Plattformfunktionen über Spracheingaben zu steuern, wodurch sich die Notwendigkeit, sich durch komplexe Backoffice-Umgebungen zu navigieren, deutlich verringert. Ein Preismodell, ein Pool an KI-Funktionen, ein einfacher nächster Schritt Um die Einführung von KI zusätzlich zu erleichtern, führt Intershop ein neues einheitliches Preismodell für seine KI-Funktionen ein. Kunden können aus Credit-basierten Abonnements wählen, die flexiblen Zugriff auf alle Intershop-Copiloten und -Agenten ermöglichen, anstatt einzelne Komponenten separat zu lizenzieren. Mit diesem Ansatz können Unternehmen mit kleineren KI-Projekten starten, ihre Nutzung flexibel erweitern, nachhaltig wachsen und dabei volle Kontrolle über ihre Kosten behalten. "Für B2B-Unternehmen zählt am Ende das Ergebnis - gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten, in denen sie mit weniger Ressourcen mehr erreichen müssen", sagt Nils Breitmann, Senior Director Artificial Intelligence bei Intershop. "Wir entwickeln unsere Agentic-Commerce-Funktionen mit klarem Fokus auf reale Anwendungsfälle und messbaren ROI. Entsprechend einfach und flexibel haben wir auch das Preismodell gestaltet. So können Unternehmen KI unkompliziert testen, ihren Mehrwert nachweisen und ihre Nutzung bei Bedarf Schritt für Schritt erweitern." Besuchen Sie die Release Landingpage , um mehr über das Spring 2026 Release zu erfahren oder eine Demo zu vereinbaren. Über Intershop: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) ist ein global agierender Anbieter von Agentic-Commerce-Lösungen, mit denen B2B-Unternehmen ihren Vertrieb digitalisieren. Mehr als 300 Hersteller, Großhändler, Holding-Gesellschaften und Branchenverbände weltweit vertrauen auf Intershop, um Commerce-Prozesse über Märkte, Marken, Geschäftsmodelle und Kanäle hinweg effizient zu steuern und zu automatisieren. Mit konsequentem B2B-Fokus und einer Plattform, die auf anspruchsvolle Commerce-Szenarien zugeschnitten ist, hilft Intershop Unternehmen wie Atlas Copco, Kubota, Würth, Musgrave und RAJA, ihre Online-Umsätze zu steigern und Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.de. Intershop Pressekontakt:

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