London - GenTwo, das Schweizer B2B-Fintech-Unternehmen, das Infrastruktur für die Erstellung von Anlageprodukten bereitstellt, gab heute die Veröffentlichung von "Assetization: Inside the Trillion-Dollar Investing Revolution" bekannt, erschienen bei Wiley. Das Buch wurde von GenTwo-Mitbegründer und Verwaltungsratspräsident Patrick Loepfe, Mitbegründer und CEO Philippe A. Naegeli und dem Leiter der Kommunikationsabteilung, Tom Lyons, verfasst. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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