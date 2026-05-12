Zürich - Die neueste Ausgabe der Studie «Top 500 F&E»* des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY in der Schweiz zeigt: Trotz konjunktureller und geopolitischer Unsicherheiten haben die umsatzstärksten Unternehmen der Welt ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung (F&E) im Jahr 2025 erneut deutlich erhöht. Die F&E-Budgets der 500 Unternehmen mit den höchsten F&E-Ausgaben stiegen weltweit um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während ihre kumulierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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