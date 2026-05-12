Die Dürr AG lieferte ein widerstandsfähiges, aber leicht enttäuschendes Q1 2026 und verfehlte die Konsensschätzungen bei der Auftragseingang (EUR 957,4 Mio. / -11% yoy), dem Umsatz (EUR 940,2 Mio. / -6,7% yoy) und dem bereinigten EBIT (EUR 39,1 Mio. / unverändert yoy). Während die bereinigte EBIT-Marge im Jahresvergleich auf 4,2% anstieg, blieb sie hinter den Konsensschätzungen und unseren Erwartungen zurück. Positive Aspekte waren ein starker Free Cash Flow von EUR 26,7 Mio. und eine Reduzierung der Nettoverschuldung auf EUR 47 Mio. Allerdings, da die Sparte Industrial Automation einer Überprüfung unterzogen wird und das Q1 nur 17% des für das Gesamtjahr erwarteten EBIT beiträgt, scheint die Erholung stark auf das zweite Halbjahr konzentriert zu sein. Wir glauben, dass eine signifikante Beschleunigung erforderlich ist, um die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 zu erreichen. Wir bleiben bei BUY und einem unveränderten Kursziel von EUR 35,00, trimmen jedoch leicht unsere Margenprognosen für die Zukunft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/duerr-ag
© 2026 mwb research