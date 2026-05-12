Lotus gehörte zu den ambitionierten Marken, die 2021 für das Ende der Dekade eine vollständig elektrische Modellpalette bieten wollten. Daraus wird nichts: Die britische Geely-Marke strebt weniger als 40 Prozent BEVs an. Daneben soll es im künftigen Sortiment Plug-in-Hybride und auch noch reine Verbrenner geben. Vor fünf Jahren schwappte eine große Ankündigungswelle durch die Branche: Etliche Marken wollten sich zu reinen Elektroherstellern machen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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