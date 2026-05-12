© Foto: Oliver Berg - dpaEin starkes Saatgutgeschäft, höhere Gewinne und Hoffnung im Glyphosat-Komplex treiben die Aktie deutlich nach oben. Bayer ist überraschend stark ins Jahr gestartet und hat die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn stieg im ersten Quartal um neun Prozent auf 4,45 Milliarden Euro und lag damit klar über den Marktschätzungen von 3,93 Milliarden Euro. Die Aktie reagierte mit deutlichen Kursgewinnen von mehr als 6 Prozent. Getrieben wurde das Ergebnis vor allem vom Agrargeschäft. Bayer profitierte von guten Geschäften rund um Soja- und Maissaatgut sowie von einer Einigung im Lizenzstreit mit dem US-Konkurrenten Corteva, die fast eine halbe Milliarde Euro …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE