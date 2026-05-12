Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag mit klar tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Mangelnde Fortschritte in den Gesprächen rund um eine Beendigung des Iran-Kriegs und die höheren Ölpreise liessen die Anleger vorsichtig agieren, heisst es am Markt. Auch die defensiven Werte sind dabei keine Stütze. Währenddessen setzten die US-Börsen ihre Rekordjagd am Montag trotz der geopolitischen Spannungen unbeirrt fort. Vor allem Technologie- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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