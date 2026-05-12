tk nucera hat ein schwaches Q2 FY26 gemeldet, mit einem starken Umsatzrückgang im Jahresvergleich auf 50 Mio. EUR, hauptsächlich bedingt durch den Abschluss großer Projekte im Bereich grüner Wasserstoff und höher als erwartete Einmaleffekte. Dies spiegelt eine vorübergehende Lücke wider, die durch einen sich noch langsam entwickelnden Markt für grünen Wasserstoff und schwache Auftragseingänge im Vorjahr verursacht wurde. Auch die Erträge wurden durch niedrigere Volumina und negative operative Hebelwirkungen beeinträchtigt. Das Segment Grüner Wasserstoff (gH2) blieb aufgrund von Projektzeitpunkten und nicht wiederkehrenden Kosten unter Druck, während das Chlor-Alkali (CA) Geschäft stabil und widerstandsfähig blieb. Der Auftragseingang war der klare positive Aspekt, der im Jahresvergleich um 279 % auf 316 Mio. EUR anstieg, unterstützt durch ein bedeutendes Wasserstoffprojekt in Spanien, wobei der Auftragsbestand auf 732 Mio. EUR anstieg. Die Prognose wurde bestätigt, was auf eine verbesserte operative Stabilität hindeutet. Wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 15,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/thyssenkrupp-nucera-ag-co-kgaa
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