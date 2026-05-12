Die Q1 2026 Ergebnisse von INDUS waren stark, mit einem erheblichen operativen Übertreffen und einer angepassten Gewinnprognose. Das adj. EBITA stieg um 70,7 % auf 42,5 Mio. EUR. Allerdings führte die strategische Vorfinanzierung von Rohstoffen (bedingt durch Preisschwankungen bei Hartmetall in den Materials Solutions) zu einem Anstieg des Working Capitals, was dazu führte, dass der Free Cash Flow auf -74,1 Mio. EUR fiel und die Prognose für den Free Cash Flow für das Geschäftsjahr auf "mindestens Break-even" gesenkt wurde. Trotz des Liquiditätsdrucks verstärken Rekord-Auftragsbestände und starke Preissetzungsmacht die operative Entwicklung. Unserer Ansicht nach bleibt die fundamentale Geschichte intakt, vorausgesetzt, der Aufbau von Beständen kehrt sich wie geplant um. BUY, mit kürzlich angehobenem Kursziel von 40,00 EUR nach der vorläufigen Bekanntgabe Anfang dieses Monats. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
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