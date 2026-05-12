© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpaMunich Re startet mit 1,7 Milliarden Euro Gewinn stark ins Jahr. Niedrige Großschäden treiben das Ergebnis - trotz sinkender Preise.Der Rückversicherer Münchener Rück, der seit 2009 unter dem Namen Munich Re auftritt, hat im ersten Quartal 2026 deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Der Konzerngewinn stieg laut Quartalsmitteilung auf 1,714 Milliarden Euro nach 1,094 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Vor allem die geringe Belastung durch Großschäden trieb das Ergebnis an. Finanzvorstand Andrew Buchanan sieht den Konzern damit auf Kurs: "Munich Re ist mit einem Quartalsgewinn von 1,7 Milliarden Euro sehr gut ins Jahr 2026 gestartet. Wir sind damit voll auf Kurs, unser diesjähriges …Den vollständigen Artikel lesen
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