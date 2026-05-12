NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Profitabilität habe positiv überrascht, schrieb Charles Weston am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Der Umsatz sei allerdings hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005313704
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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