Suhr - Am 7. November 2026 wird im Kursaal Bern zum sechsten Mal der Prix Suisse verliehen. Der Award ehrt jährlich eine herausragende Persönlichkeit aus Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Kultur. Der Prix Suisse 2026 geht an Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen. Der gebürtige Schweizer aus dem Berner Oberland war von 2016 bis 2022 NASA-Wissenschaftsdirektor - eine Position, die zuvor noch kein Schweizer innehatte. Heute leitet er ETH Zurich Space. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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