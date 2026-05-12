Besondere Nachbarschaft: Oregen Energy - Neuer Top-Geologe rückt Orange Basin in Namibia in den Fokus

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Mit Philip Birch gewinnt Oregen Energy einen erfahrenen Offshore-Geologen, der an der Venus-Entdeckung beteiligt war - und prüft zugleich ein Investment in Block 2812Ab im Orange Basin.

Die auf afrikanische Öl- und Gas-Assets ausgerichtete Investmentgesellschaft Oregen Energy (WKN A3DV90 / CSE ORNG) festigt ihre strategische Position in einer der weltweit spannendsten Offshore-Regionen. Mit der Berufung von Philip Birch in den strategischen Beirat sichert sich das Unternehmen einen ausgewiesenen Erdöl-Geowissenschaftler mit jahrzehntelanger Erfahrung in Frontier-Becken und Tiefwasser-Petroleumsystemen. Dieser Schritt flankiert die aktuelle Prüfung eines Investments in den hochinteressanten Offshore-Block 2812Ab.a

Der "Venus"-Faktor: Warum Block 2812Ab im Fokus steht

Auslöser für die Verstärkung des Beirats ist eine am 7. April 2026 unterzeichnete, unverbindliche Absichtserklärung. Oregen prüft darüber eine Beteiligung am lokalen Partner Petrovena Energy (Pty) Ltd. Dieser hat bereits einen Award Letter erhalten, um ein Petroleum Agreement abzuschließen und die Lizenz für Block 2812Ab im namibischen Orange Basin zu sichern.

Die Lage des Blocks birgt enormes strategisches und technisches Potenzial: Er grenzt unmittelbar an den TotalEnergies-Block 2913B (PEL 56), der die historische "Venus"-Entdeckung beheimatet - einen der bedeutendsten Offshore-Ölfunde der vergangenen Jahre. Da Block 2812Ab auf demselben oberkretazischen tiefmarinen klastischen Trend wie Venus und weitere jüngere Ölentdeckungen liegt, profitiert er von direkten geologischen Rückschlüssen auf ein nachgewiesenes Erdölsystem.

Philip Birch: Die Schlüsselfigur hinter "Venus"

Um das Potenzial von 2812Ab belastbar auf technischer Basis zu bewerten und die breitere Positionierung im Becken voranzutreiben, übernimmt Birch künftig zentrale Aufgaben. Er wird Oregen bei der Explorationsstrategie, Untergrundbewertung, seismischen Interpretation, Prospect-Generierung und der technischen Positionierung unterstützen. CEO Mason Granger betont, dass Birchs Engagement dem Vorhaben zusätzliches technisches Gewicht verleiht.

Birch kennt die Geologie des Orange Basin aus erster Hand und bringt eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit:

- Aufbau des Portfolios: Als ehemaliger Exploration Director bei Impact Oil & Gas war er maßgeblich an der Lizenzierung der namibischen Blöcke und dem Aufbau des dortigen Offshore-Portfolios beteiligt.

- Erfolg mit Venus: Er wirkte entscheidend an der Identifizierung, geologischen Einordnung und Risikoreduzierung des Venus-Ziels mit, sowie am Farm-out an TotalEnergies vor der erfolgreichen Bohrung im Jahr 2022.

- Erfolgreicher Exit: Im Jahr 2025 schied er aus dem Board von Impact Oil & Gas aus, nachdem eine weitere Reduzierung des Projektanteils erfolgt war und ein klarer Entwicklungspfad für das Asset feststand.

Fazit: Konsequenter Ausbau des Portfolios

Sowohl für Birch als auch für CEO Granger ist der mögliche Einstieg in Block 2812Ab eine folgerichtige Erweiterung des bisherigen Ansatzes im Orange Basin. Für Oregen Energy wäre es unserer Ansicht nach die perfekte Ergänzung zum aktuellen Flaggschiffinvestment - einer Nettobeteiligung von 33,95% am ebenfalls im namibischen Orange Basin gelegenen Block 2712A. Mit dem personellen Ausbau und der strategischen Projektprüfung stellt das Unternehmen frühzeitig die Weichen, um an der zunehmenden internationalen Aufmerksamkeit für diesen etablierten Entdeckungskorridor zu partizipieren.

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