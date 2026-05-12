Individuelle flexible Netzanschlussverträge zwischen Netzbetreibern und Anlagenbetreibern von Windenergie, Photovoltaik und Batteriespeichern kommen kaum zustande. Daher fordert der Verband BNE gesetzliche Regelungen für die flexible Netznutzung direkt im EEG und hat dafür Vorschläge vorgelegt. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) sieht im Netzanschluss von Erneuerbare-Energien-Anlagen und Speichern den zentralen Flaschenhals der Energiewende. Um diese Krise zu lösen, sollte der Bund nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver