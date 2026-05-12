Top 5 Quanten-Aktien | Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen?
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|11:53
|Bayer beats Q1 profit estimates on strong agricultural sales
|11:46
|Überraschend gute Quartalsergebnisse beflügeln Bayer-Aktie
|11:34
|Bayer übertrifft Gewinnprognose für Q1 2026 deutlich - Aktie legt stark zu
|11:20
|AKTIE IM FOKUS: Pharma- und CropScience-Geschäfte treiben Erholung von Bayer an
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf steigende Marktschätzungen nach starken Quartalszahlen hat die Bayer-Aktie am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen an die Dax -Spitze getrieben. Am späteren Vormittag...
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|11:14
|BAYER AG zündet Kursrakete - ich greife jetzt zu!
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|11:55
|Rheinmetall stellt Kamikaze-Drohnen her
|11:50
|Rheinmetall und die Deutsche Telekom machen gemeinsame Sache, um Fortschritte bei der Drohnenabwehr vorantreiben zu können
|Über 1.000 Überflüge von nicht identifizierten Drohnen über kritische Infrastruktur oder Standort der Bundeswehr wurden im vergangenen Jahr gezählt. Dabei hinterließ Deutschland keine gute Figur. Wer...
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|11:45
|Schutz für KRITIS 2026: Rheinmetall und Telekom entwickeln Drohnen-Schutzschild für Deutschland
|BONN (IT-Times) - Die Deutsche Telekom AG (DTAG) hat eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall bekannt gegeben, um in Zukunft fortgeschrittene Drohnensysteme zu entwickeln. Der Militärausrüster Rheinmetall...
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|11:13
|Rheinmetall produziert Kamikaze-Drohnen
| DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern ist in die Produktion von Kamikaze-Drohnen eingestiegen. Firmenchef Armin Papperger sagte bei der Online-Hauptversammlung der Waffenschmiede:...
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|10:54
|Top 5 Quanten-Aktien | Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen?
|Top 5 Quanten-Aktien | Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen
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|11:59
|Samsung Galaxy S27: China-Displays auch in neuen Top-Smartphones?
|11:45
|Neues Samsung-Feature: So sollen eure Smartphones euch vor nervigen Apps schützen
|Samsung überarbeitet anscheinend seine offizielle Gerätewartungs-App, damit sie euch auch vor nervigen Apps schützen kann. Dabei soll auch "intelligentes Blockieren" zum Einsatz kommen. Samsung-Smartphones...
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|11:17
|Reportedly UAE Government and Major Investment Institutions Visit Semiconductor Facilities of Samsung Electronics and SK Hynix
|10:55
|OLED im Billig-Handy? Samsungs Galaxy A17 überrascht im Display-Test
|10:54
|Top 5 Quanten-Aktien | Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen?
|Top 5 Quanten-Aktien | Samsung: Steuerschock, Bayer: Starke Zahlen & Rheinmetall: Zugreifen
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|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A
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