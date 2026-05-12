Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert lag mit 4,94 Cent pro Kilowattstunde leicht unter dem der letzten Auktion. Die Bundesnetzagentur hat in dieser Runde insgesamt 2. 295 Megawatt Freiflächen-Leistung ausgeschrieben. Insgesamt 532 Gebote mit einem Volumen von insgesamt 4. 622 Megawatt gingen in der jüngsten Ausschreibungsrunde für Photovoltaik-Freiflächenanlagen bei der Bundesnetzagentur ein. Davon hat die Behörde 268 Gebote bezuschlagt, 39 Gebote wurden vom Verfahren ausgeschlossen. Stichtag der Ausschreibung für die Anlagen des sogenannten ersten Segments war der 1. März: Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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