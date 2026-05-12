Bern - Der von landwirtschaftlichen Genossenschaften getragene Agrarkonzern Fenaco hat im Jahr 2025 trotz hoher Kosten, gedrückter Konsumentenstimmung und geopolitischer Unsicherheiten das Ergebnis leicht gesteigert. Für 2026 erwartet er ein schwieriges Jahr und kündigt Einsparungen an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Nettoerlös leicht um 1,1 Prozent auf 7,21 Milliarden Franken, wie Fenaco am Dienstag mitteilte. Es ist der dritte Umsatzrückgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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