Neuenburg - Immer weniger Kühe und Schweine prägen die Schweizer Landwirtschaft. Während diese Tierbestände auch 2025 weiter sanken, wuchsen Geflügelhaltung, Gemüseanbau und die durchschnittliche Grösse der Betriebe deutlich, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Gemäss der landwirtschaftlichen Strukturerhebung setzte sich der bereits in den vergangenen Jahren beobachtete Wandel in der Schweizer Landwirtschaft fort. 2025 wurden 46'270 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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