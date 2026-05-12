Deutsche Rohstoff hat Ergebnisse für Q1 veröffentlicht. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 26 % aufgrund geringerer Fördermengen und Absicherungsverlusten. Das EBITDA stieg jedoch um 192 % auf 126,0 Mio. EUR, was vor allem auf einen Veräußerungsgewinn von 97 Mio. EUR aus dem Teilverkauf der Beteiligung an Almonty Industries zurückzuführen ist. Die liquiden Mittel haben sich auf 149 Mio. EUR mehr als verdoppelt und bieten damit die finanzielle Schlagkraft für eine rasche Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen erhöht die Anzahl seiner Bohranlagen von einer auf drei und plant, im GJ26 insgesamt 26 Bohrlöcher zu bohren, wodurch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 20.000 BOEPD übersteigt. Die Gesamtjahresprognose bleibt unverändert, mit einem erwarteten EBITDA von 290-340 Mio. EUR und Investitionsausgaben von 215-235 Mio. EUR. Nach einer Aufwärtsverschiebung der Öl-Terminkurve heben wir unser Kursziel von 135,00 EUR auf 143,00 EUR an. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag
© 2026 mwb research