Die Bayer-Aktie bewegte sich zuletzt stabil in einer Range von 36 bis 40 €. Auf die soliden Zahlen für das erste Quartal reagiert die Aktie mit einem aktuellen Anstieg von +6,8% und steht bei 39,60 €. Gelingt jetzt der Ausbruch nach oben? Starker Jahresauftakt gelungen Der Konzern kämpft mit hohen Währungsverlusten; insgesamt belasteten sie den Umsatz mit knapp 890 Millionen €. Das führte zu nominellen Rückgängen; währungsbereinigt sind die Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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