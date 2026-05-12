Geretsried (ots) -Genießen wie ein Weltmeister! Gustavo Gusto und Sky bringen limitierte ITALIA '90 PIZZA mit Lothar Matthäus.WM-Euphorie schon vor dem Anpfiff.Kurz vor der Fußball-WM starten Gustavo Gusto und Sky eine aufmerksamkeitsstarke Kooperation: Mit jeder limitierten ITALIA '90 Edition Pizza kann man den gerade erst erschienenen Kinofilm "Ein Sommer in Italien" über die deutschen WM-Helden von 1990 kostenlos anschauen - und dabei noch jede Menge Preise abstauben.Über einen QR-Code auf der Verpackung erhalten Käuferinnen und Käufer exklusiven Zugang zur Sky Original Doku. Der Film blickt zurück auf den Sommer 1990, in dem die deutsche Nationalmannschaft unter Teamchef Franz Beckenbauer Weltmeister wurde. Mit neuen Interviews, bislang unveröffentlichten Aufnahmen und Archivmaterial wird die Geschichte aus Sicht der Spieler erzählt - darunter Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Rudi Völler. Zudem können die Kunden an einem bundesweiten Gewinnspiel teilnehmen.Die limitierte Pizza-Edition ist ab 15. Mai 26 im Handel erhältlich und verbindet auf einzigartige Weise nostalgisches Fußball-Feeling mit digitaler Aktivierung und auffälligem Packaging.Ein Stück Geschichte!Im Mittelpunkt der Aktion steht neben leckerer Pizza ein ikonischer Moment deutscher Fußballgeschichte: der Gewinn der WM 1990 in Italien."Die WM 1990 war meine erste bewusst erlebte Weltmeisterschaft. Ein Highlight, das ich nie vergessen werde! Umso mehr freut mich jetzt diese Kooperation mit Sky und Lothar Matthäus.", sagt Michael Götz, CMO von Gustavo Gusto. "Mit dieser limitierten WM-Edition setzen wir bewusst nicht auf die aktuelle Weltmeisterschaft, sondern auf die Kraft der Nostalgie."Marc Bertagnolli, Vice President Sales bei Sky Deutschland GmbH: "Die Kooperation mit Gustavo Gusto zeigt, wie sich Handelsreichweite, der WM-Moment und unser Premium-Content sinnvoll verbinden lassen. Wir holen Sky aus der klassischen Mediennutzung heraus und erreichen Konsumentinnen und Konsumenten dort, wo sie uns nicht erwarten - in der Tiefkühlabteilung. So wird der Wocheneinkauf zum Einstieg in die Welt von Sky."Nur echt mit Leckar Matthäus!Für die spektakuläre Kooperation konnte Weltmeister und Weltfußballer Lothar Matthäus gewonnen werden. Zwei KI-generierte Bilder zeigen ihn großflächig auf der Verpackung - direkt nach dem Finalsieg am Spielfeldrand beim Genuss einer Gustavo Gusto Pizza. Eine aufmerksamkeitsstarke, humorvolle Inszenierung, die sicher aus der Tiefkühltruhe herausstechen wird."Die WM 1990 war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Mit SKY und Gustavo Gusto backen wir das jetzt nochmal frisch auf - und bringen ein Stück Geschichte zurück ins Wohnzimmer.", so Lothar Matthäus.Exklusiver Content mit klarem Konsumenten-MehrwertDie Kooperation ist bewusst so angelegt, dass sie nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern auch einen klaren Benefit für Käuferinnen und Käufer bietet. Denn mit jeder Aktionspizza erhalten sie nicht nur Zugang zu exklusivem Content, sondern auch die Chance auf attraktive Preise.Der QR-Code auf der Verpackung führt direkt zur Doku (15.05.-31.08.2026) und zum Gewinnspiel (15.05.-30.09.2026).Zu den Gewinnen zählen unter anderem:- 90 Sky-Jahres-Abos- 190 original WM-Trikots- knapp 2 Millionen Sky Rabatt-CodesDie Gewinnspielabwicklung erfolgt über Sky. Hierfür steht eine eigene Aktions-Landingpage [Sky Glücksrad - Jetzt drehen und gewinnen! (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.italia90.de%2F&data=05%7C02%7Cp.franzius%40gustavogusto.com%7Cd6729979170f4a83367508deaff9fffc%7C95f43214ddeb424d9ab5659667d059c6%7C1%7C0%7C639141685511808152%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gcocgDv%2BiaFliUIjP9BEYoGt%2BATKuC%2BWVmMcsKkq5MA%3D&reserved=0)] zur Verfügung. Ergänzend dazu begleitet auch Gustavo Gusto die Promotion mit einer eigenen Landingpage [Italia '90 Edition mit Lothar Matthäus | Gustavo Gusto & Sky (https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgustavo-gusto.de%2Fitalia-90-edition%2F&data=05%7C02%7Cp.franzius%40gustavogusto.com%7Cd6729979170f4a83367508deaff9fffc%7C95f43214ddeb424d9ab5659667d059c6%7C1%7C0%7C639141685511842384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Ky0Zf9VQFt3im8sZtoUwoX5jHJPwkTFpRH8WNpqgcU0%3D&reserved=0)], die zusätzlich Informationen zur Aktion bündelt und auf die entsprechende Sky-Aktionsseite verweist.Vier Aktionskartons für den HandelNeben den zwei ITALIA '90-Edition Pizzen mit Lothar Matthäus (Margherita und New York Style Pizza) gibt es noch zwei weitere Aktionskartons, die mit einem Eyecatcher auf die Aktion hinweisen.Die Erstauslieferung ist für Anfang/Mitte KW 19 / 2026 vorgesehen. Ziel ist eine Platzierung im Handel ab dem 15. Mai 2026.Begleitet wird die Aktion von PoS-Materialien, Social-Media-Posts und diversen PR-Maßnahmen.DIE GUSTAVO GUSTO TIEFKÜHLPIZZENGustavo Gusto startete 2016 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Die Marke hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Pizzen sollen sich geschmacklich und qualitativ möglichst nicht von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden. Dafür werden sie möglichst authentisch nach italienischen Rezepturen hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensoße wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt.Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.Weitere Informationen unter:www.gustavogusto.comÜBER GUSTAVO GUSTOGustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich. Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2025 wurde die Marke unter anderem dreimal "Bestseller des Jahres", viermal "Topmarke des Jahres", viermal "Wachstumschampion" und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht weiter. Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista in 2026. Hier wurde Gustavo Gusto zum dritten Mal in Folge in die Liste der "Innovativsten Unternehmen Deutschlands" aufgenommen. Mit hoher Produktqualität, markanter Markenführung und aufmerksamkeitsstarken Kampagnen hat sich Gustavo Gusto in wenigen Jahren als feste Größe im Tiefkühlregal etabliert.ÜBER SKY DEUTSCHLANDSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Gustavo Gusto GmbH & Co. KGPressestelle / Patricia FranziusBöhmerwaldstraße 55 | D-82538 GeretsriedTel.: +49 (0) 8171 90 83 830 | E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comPressekontakt SkySky DeutschlandVerena MarziwExternal CommunicationsTel.: +49 (0)173 2155 443 | E-Mail: verena.marziw@sky.deOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/6273695