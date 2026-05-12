Wer Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Wallbox von Viessmann installiert, kann die Haustechnik nun mit dem dynamischen Stromliefervertrag und dem Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von Lichtblick kombinieren. Der Heiztechnikanbieter Viessmann Climate Solutions, kooperiert mit dem Hamburger Energieversorger Lichtblick. Die Haustechniksysteme mit Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen, Stromspeicher und Wallbox von Viessmann kombinieren die Unternehmen mit einem Stromliefervertrag und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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