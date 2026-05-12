DJ Lufthansa stockt bei ITA Airways auf 90 Prozent auf

DOW JONES--Die Deutsche Lufthansa zieht die Option zur Erhöhung der Anteile an ITA Airways. Wie der Konzern mitteilte, will er die Option zur Übernahme einer weiteren Tranche von 49 Prozent zu einem bereits fest vereinbarten Kaufpreis von 325 Millionen Euro im Juni ausüben. Damit steigt die Beteiligung auf 90 von bislang 41 Prozent.

Die Lufthansa hat im Januar vergangenen Jahres 41 Prozent der Anteile vom italienischen Wirtschaftsministerium übernommen. Bei Abschluss des Kaufvertrages 2023 war bereits eine jährlich wiederkehrende Option zur Aufstockung vereinbart worden. Die restlichen 10 Prozent wird der italienische Staat zunächst behalten. 2028 hat die Lufthansa dann die Möglichkeit, auch den Rest zu übernehmen.

Der Vollzug der Transaktion wird für das erste Quartal 2027 erwartet. Er steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen, vor allem durch die Europäische Kommission und das US-Justizministerium.

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May 12, 2026 04:45 ET (08:45 GMT)

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