NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 175 dänischen Kronen belassen. Analystin Courtney Breen kommentierte am Montagabend ein Webinar mit drei Ärzten zum Kampf der Abnehmpillen. Die Experten hielten sich mit einer Bewertung so kurz nach dem Marktstart noch zurück. Zwei von ihnen hätten allerdings von besseren Erfahrungen mit der Information durch Novo berichtet und damit einen neuen Aspekt eingebracht, der näher beleuchtet werden sollte./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0062498333
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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