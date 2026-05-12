LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone mit einem Kursziel von 120 Pence auf "Overweight" belassen. Der Konzernausblick auf das Geschäftsjahr 2027 entspreche den Erwartungen, schrieb Maurice Patrick am Dienstag nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr 2026. Die Qualität sei allerdings schwächer./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BH4HKS39
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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