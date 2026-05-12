In einem PVT-Neubauprojekt in serieller Holzbauweise mit vorgefertigten Elementen überwacht das Forschungsinstitut ISFH die Energieströme der 18 Wohneinheiten. Ziel ist es, solche Wohnungseinheiten mit PVT-Anlagen künftig in Serie zu fertigen. Die Grübbel Generalunternehmer GmbH aus Bad Oeynhausen hat bei einem Neubauprojekt in Hameln eine nachhaltige Heizungsanlage realisiert, die aus einer Sole-Wasser-Wärmepumpe mit bivalenter Quellenanbindung und Photovoltaik-Thermie-Kollektoren (PVT) der TWL-Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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