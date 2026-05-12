Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat sich am Dienstag nach einem schwachen Handelsstart stabilisiert. Die Märkte hoffen weiter auf Fortschritte im Iran-Konflikt, doch die Gespräche bleiben festgefahren. Während die Anleger im Vorfeld der US-Inflationszahlen zurückhaltend agieren, sorgen hierzulande in den hinteren Reihen weitere Quartalszahlen für Bewegung. Die US-Börsen hatten am Montag ihre Rekordjagd trotz der geopolitischen Spannungen unbeirrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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