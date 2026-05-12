Viscoms Q1 war schwach bei Umsatz und Ergebnis: Der Umsatz ging deutlich zurück, das EBIT war negativ, bedingt durch Timing-Effekte, schwache Volumensabsorption und einen ungünstigen Mix. Der Auftragseingang und der Auftragsbestand beschleunigten sich jedoch, was die Erholungsthese für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2026 stützt. Das Management bekräftigte die Jahresprognose; das Ausführungsrisiko bleibt zwar hoch, doch verbesserte Industrieindikatoren in der Eurozone, ein sich stabilisierendes Automobilumfeld sowie zusätzliche Chancen in wachstumsstärkeren Endmärkten wie Batterieinspektion und Mikroelektronik stützen eine konstruktivere Einschätzung. Wir erhöhen daher unser Kursziel von EUR 5,00 auf EUR 6,00 und bestätigen unsere Kaufempfehlung, begründet durch die gedrückte Bewertung und sich stabilisierende bis verbessernde Endmärkte. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se
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