Künstliche Intelligenz dringt immer tiefer in die Finanzwelt vor, wasÂ Fragen zur Stabilität der Märkte aufwirft. Auch die Aufsichtsbehörden müssen sich neu orientieren. Künstliche Intelligenz (KI) dringt immer tiefer in die Systeme von Banken und Zahlungsdienstleistern ein, etwa wenn Prozesse im Handel und im Risikomanagement automatisiert werden. Damit verändert sich auch die Rolle von Banken, Investoren und Aufsichtsbehörden, denn KI-Systeme könnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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