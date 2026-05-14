Aachen - Im Krönungssaal des Aachener Rathauses ist am Donnerstag der Karlspreis an den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) und ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi verliehen worden.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte in seiner Festrede, Draghi habe den Euro "in bedrohlicher Zeit" stabilisiert. Dabei sei der Ex-Notenbanker ein Risiko eingegangen, das auch hätte scheitern können. Die Kürzungspolitik in Griechenland sei "hart" aber "richtig" gewesen, da das Land mittlerweile seine Kredite zurückzahlen könne, so Merz weiter.



Europa habe "die Chance, die neue Weltordnung dahin mitzugestalten", dass in ihr "Normen und Regeln statt Willkür" gälten, sagte der Kanzler. Europa sei "aufgewacht" und identifiziere die "Machtmittel", die es habe, fügte Merz mit Verweis auf die umfassende Aufrüstung hinzu. Die Europäer entschieden selbst, wer für sie spreche "und niemand anderes". Europa müsse auch seine "wirtschaftliche Macht" einsetzen, um seine Interessen global durchzusetzen, forderte der Bundeskanzler.



Der Karlspreis wird seit 1950 in der Regel jährlich an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verliehen, die sich aus Sicht des Karlspreis-Direktoriums um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. Zu den bisherigen Preisträgern zählen unter anderem der verstorbene Papst Franziskus, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie der Ex-US-Präsident Bill Clinton. Benannt wurde der Preis nach Karl dem Großen, der wohl bereits zu Lebzeiten als "Vater Europas" galt.





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