Anzeige
Mehr »
Dienstag, 12.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Ramp Metals explodierte um +1.100% - startet dieser Kupfer-Nachbar jetzt seine eigene Rallye? Anzeige / Werbung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 508903 | ISIN: DE0005089031 | Ticker-Symbol: UTDI
Xetra
12.05.26 | 13:14
26,860 Euro
+2,36 % +0,620
Branche
Internet
Aktienmarkt
TecDAX
Prime Standard
MDAX
1-Jahres-Chart
UNITED INTERNET AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UNITED INTERNET AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
26,70026,76013:39
26,70026,76013:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
UNITED INTERNET
UNITED INTERNET AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
UNITED INTERNET AG26,860+2,36 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.