+++ Heizungsgesetz bringt Unsicherheit +++ EU blockiert chinesische Wechselrichter +++E-Auto als bezahlter Stromspeicher +++ Regionale Wertschöpfung - Interview mit IÖW +++ 2026 vielleicht gutes Jahr für Speicher +++ Studie: Vorteile durch schneller PV- und Speicherausbau +++ Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 599 vom 12.5.2026:GModG: Heizungsgesetz bringt UnsicherheitDas Bundeswirtschaftsministerium hat seinen Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) vorgelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver