Die Quartalsberichtssaison geht in die nächste Runde. Auch am heutigen Dienstag stehen zahlreiche Quartalsberichte zur Veröffentlichung an. Von den Dax-Werten legten unter anderem Bayer und die Münchener Rück bereits frische Daten vor.Die Quartalsberichte sind allerdings nur ein Faktor, der den deutschen Leitindex heute maßgeblich beeinflussen könnte. Die Situation im Nahen und Mittleren Osten mahnt unverändert zur Vorsicht. Die Ölpreise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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