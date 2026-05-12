Bei der jüngsten Photovoltaik-Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Photovoltaik-Freiflächenanlagen und besondere Solaranlagen, gingen Gebote für das doppelte der Ausschreibungsmenge ein. Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der EEG-Ausschreibung des Gebotstermins zum 1. März 2026 für Solaranlagen des ersten Segments bekanntgegeben. Diese betreffen Photovoltaik-Freiflächenanlagen und Solaranlagen, die man auf baulichen Anlagen errichtet, die weder Gebäude noch Lärmschutzwände sind. "Die Gebotsrunde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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