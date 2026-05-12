FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Asos von 375 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Verkauf des Logistikzentrums in Lichfield reduziere die Schuldenlast des Onlinehändlers weiter, schrieb Adam Cochrane in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0030927254
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