Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Die verfahrene Lage im Iran-Konflikt forderte damit ihren Tribut. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hängt nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump am seidenen Faden, nachdem der Vorschlag des Iran zur Beendigung des Kriegs bei Trump auf Unverständnis gestossen war. Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag ein Prozent auf 5.834,73 Punkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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