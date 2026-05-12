Zürich - Der Zürcher Sportartikelhersteller On hat im ersten Quartal 2026 den Umsatz deutlich gesteigert. Auch die Profitabilität legte kräftig zu. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2026 wurde bei der Marge erhöht, während das Wachstumsziel bestätigt wurde. Der Umsatz stieg zwischen Januar und März 2026 um 15 Prozent auf 832 Millionen Franken, währungsbereinigt um 26 Prozent. Das Wachstum kam aus allen Regionen und Produktkategorien, wie das in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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