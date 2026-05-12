Auch in diesem Jahr bietet die Internationale Sommeruniversität ISUenergy Studierenden die Möglichkeit, vertieftes Wissen über erneuerbare Energien zu erlangen und wertvolle Kontakte zu knüpfen. Vom 23. August bis 4. September 2026 bringt die Internationale Sommeruniversität ISUenergy engagierte Studierende aus aller Welt und führende Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis im Schweizer Ort Falera zusammen. Sie arbeiten interdisziplinär an realen Herausforderungen der Energiewende, knüpfen Kontakte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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