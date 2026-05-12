Frankfurt (ots) -Der neue Whisky in limitierter Auflage entsteht in Zusammenarbeit mit den Musikern Terrace Martin und JazztronikSuntory Whisky Toki präsentiert Toki Black, seinen ersten Whisky in limitierter Auflage - ein lebendiger Ausdruck, der den Erfindergeist verkörpert, Tradition und Innovation vereint und die Essenz des alten und neuen Japans verbindet. Hergestellt aus Hakushu Peated Malt und Hakushu Grain, verkörpert Toki Black mit seinem sanft rauchigen Profil eine tiefe, reichhaltige Seite der wunderschönen Natur Japans. Die Markteinführung wird durch eine Musik- und Filmkooperation mit dem Grammy-nominierten amerikanischen Produzenten Terrace Martin und dem japanischen Jazzkünstler Ryota Nozaki, bekannt als Jazztronik, zum Leben erweckt."Mit der ersten Veröffentlichung seit einem Jahrzehnt markiert Toki Black einen bedeutenden Meilenstein sowohl für Toki als auch für The House of Suntory", sagte Masaki Morimoto, Präsident von The House of Suntory. "Der Name 'Toki', der 'Zeit' bedeutet, steht für einen tief verwurzelten Teil der japanischen Kultur - wo die Wertschätzung von Tradition auf mutige Innovation trifft. Diese limitierte Auflage spiegelt diese Philosophie wider und bietet einen zeitgemäßen Ausdruck, der unser Erbe würdigt und gleichzeitig eine neue Generation von Whisky-Liebhabern anspricht."Ursprünglich entwickelt, um den Einstieg in die Welt des japanischen Whiskys zu erleichtern, bietet Suntory Whisky Toki seit jeher ein zugängliches und zugleich raffiniertes Geschmackserlebnis. Toki Black führt dieses Konzept weiter und verleiht ihm eine sanfte Rauchnote sowie zusätzliche Komplexität. Entwickelt sowohl für besondere Anlässe als auch für den täglichen Genuss, eröffnet sein Profil vielschichtige Aromen von Bratapfel, Oregano und Geißblatt und geht über in eine Butterscotch-Süße, die durch Nelke, Zimt und gerösteten Rosmarin ausgeglichen wird. Im Abgang zeigt er Noten von weißem Pfeffer, Ingwer und einer sanften, anhaltenden Rauchigkeit. Er lässt sich am besten pur oder in einem klassischen Whisky-Cocktail wie dem Toki Ginger Sour genießen.Der Film und die maßgeschneiderte Vinyl-Veröffentlichung, die in Zusammenarbeit mit Terrace Martin und Jazztronik entstanden sind, sind von der Jazz-Kissa-Kultur und der japanischen Philosophie des "Ichigo Ichie" inspiriert - der Vorstellung, dass jeder Moment einzigartig und unwiederholbar ist. So wie der Whisky Altes und Neues vereint, tut dies auch die Schallplatte: Seite A enthält eine rohe, improvisierte Session der Künstler, während Seite B Martins moderne Neuinterpretation präsentiert - eine klangliche Brücke zwischen Tradition und Innovation."Bei diesem Projekt ging es um mehr als nur das Machen von Musik - es ging darum, einen Moment einzufangen, der sich nicht wiederholen lässt", sagte Martin. "Als ich von der Inspiration hinter Toki Black erfuhr, fand das sofort Anklang bei mir. Ryota und ich machten uns daran, Spontaneität mit Absicht, Tradition mit Experimentierfreude zu verbinden und eine Platte zu schaffen, die im Geist des Augenblicks lebt - genau wie der Whisky, der sie inspiriert hat."Toki Black ist ab sofort für begrenzte Zeit bei ausgewählten Händlern zum empfohlenen UVP von 32,90EUR pro 700-ml-Flasche erhältlich.The House of Suntory engagiert sich für Transparenz, Qualität und die Stärkung der Führungsrolle Japans auf der globalen Whisky-Bühne. Toki Black hält sich an die japanischen Whisky-Kennzeichnungsstandards der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA) - einer Organisation, die sich der Wahrung der Integrität der Kategorie "Japanischer Whisky" verschrieben hat.Bildmaterial zum Download: LINK (https://avantgarde.filecamp.com/s/o/6ujO9v9tm2eAgNS0)Über das Haus SuntorySeit 1923 ist Suntory als das Gründungshaus des japanischen Whiskys bekannt. Der Gründer Shinjiro Torii errichtete in Yamazaki Japans erste Malt-Whisky-Brennerei, und das Vermächtnis von Suntory wurde von Toris Sohn und Suntorys zweitem Master Blender, Keizo Saji, fortgeführt, die weiteren Brennereien gründete, darunter die Hakushu-Brennerei.Während die Generationen der Suntory-Master-Blender das Erbe weiterführen, bleibt Suntory Whisky der Tradition und der Innovation verpflichtet. The House of Suntory ist stolz darauf, bestätigen zu können, dass alle exportierten japanischen Suntory-Whisky-Produkte zu 100 % in Japan destilliert, gereift und abgefüllt werden und den neuen Produktions- und Kennzeichnungsstandards der Japan Spirits & Liqueurs Makers Association (JSLMA) entsprechen. The House of Suntory wurde bei der International Spirits Challenge in London, Großbritannien, viermal zum "Distiller of the Year" gekürt (2010, 2012, 2013, 2014), wobei Chefblender Shinji Fukuyo zum ersten Mal überhaupt zum "Master Blender of the Year" ernannt wurde und der Yamazaki 12 Year Old im Jahr 2024 als "Supreme Champion Spirit" ausgezeichnet wurde. Suntory-Whiskys sind subtil, raffiniert und komplex. Das Portfolio umfasst Yamazaki, Hakushu, Chita, Kakubin, Hibiki, Suntory Whisky Toki und Ao. Das Portfolio von The House of Suntory bietet außerdem den japanischen Gin Roku und den japanischen Wodka Haku. Roku Gin und Haku Wodka werden von den Meisterhandwerkern bei The House of Suntory aus japanischen Zutaten hergestellt und verkörpern die Natur und den Geist Japans. Im Jahr 2023 feierte Suntory Whisky hundert Jahre Whisky-Innovation - ein bedeutender Meilenstein nicht nur für die Geschichte der Marke, sondern für die japanische Spirituosenkultur insgesamt. Anlässlich dieses Jubiläums startete The House of Suntory im Laufe des Jahres 2023 seine Jubiläumskampagne.Über Suntory Global SpiritsAls weltweit führender Anbieter von Premium-Spirituosen inspiriert Suntory Global Spirits die Brillanz des Lebens, indem es reichhaltige Erlebnisse für Menschen schafft - im Einklang mit der Natur. Bekannt für seine Handwerkskunst bei der Herstellung von Premium-Whiskys, darunter Jim Beam und Maker's Mark; japanischen Whiskys, darunter Yamazaki, Hakushu, Hibiki und Toki; sowie führenden Scotch-Marken wie Laphroaig und Bowmore, produziert Suntory Global Spirits zudem führende Marken wie die Tequilas Tres Generaciones und El Tesoro, die Gins Roku und Sipsmith und ist weltweit führend bei Ready-to-Drink-Cocktails mit Marken wie -196 (minus eins-neun-sechs) und On The Rocks Premium Cocktails.Als weltweit tätiges Unternehmen mit rund 6.000 Mitarbeitern in fast 30 Ländern orientiert sich Suntory Global Spirits an seinen Grundwerten "Growing for Good", "Yatte Minahare" und "Giving Back to Society". Die Nachhaltigkeitsstrategie "Proof Positive" des Unternehmens umfasst ehrgeizige Ziele und Investitionen, um einen nachhaltigen Wandel voranzutreiben und positive Auswirkungen auf den Planeten, die Verbraucher und die Gemeinden zu erzielen. Suntory Global Spirits hat seinen Hauptsitz in New York City und ist eine Tochtergesellschaft der japanischen Suntory Holdings Limited. Weitere Informationen finden Sie unter www.suntoryglobalspirits.com und www.drinksmart.com.Enjoy Responsibly.Toki Blended Japanese Whisky, 43% Alc./Vol. ©2025 Suntory Global Spirits, Inc. 11 Madison Ave 12th Fl, New York, NY 10010Pressekontakt:Avantgarde Gesellschaft für Kommunikation mbHPaulina Poerterspaulina.poerters@avantgarde.deOriginal-Content von: Toki Suntory Whisky, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182552/6273868