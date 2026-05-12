Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat einen Entwurf zum neuen Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) vorgelegt, das das bestehende Heizungsgesetz GEG ablösen soll. Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) befürchtet Rückschritte in der Wärmewende, sollte der Bundestag das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) in dieser Form beschließen. Denn der vorliegende GModG-Entwurf erfülle weder die Vorgaben der EU-Gebäuderichtlinie, noch könne er den Transformationspfad im Wärmesektor zuverlässig gestalten.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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