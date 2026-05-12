© Foto: Harun Ozalp - AnadoluGameStop-Chef Ryan Cohen greift nach eBay, doch der Online-Riese weist das 56 Milliarden US-Dollar schwere Angebot als unglaubwürdig zurück.Was für ein Paukenschlag: eBay hat das 56 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeangebot von GameStop zurückgewiesen und dabei ungewöhnlich klare Worte gewählt. Die Offerte sei "weder glaubwürdig noch attraktiv", so eBay. Zuerst hatte darüber Bloomberg berichtet. Damit eskaliert der spektakuläre Vorstoß von GameStop-Chef Ryan Cohen. Er hatte den eBay-Aktionären 125 US-Dollar je Aktie geboten, zur Hälfte in bar und zur Hälfte in GameStop-Aktien. Das entsprach einem Aufschlag von rund 20 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs. Doch genau hier beginnt das …Den vollständigen Artikel lesen
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