Herausragende Geschäftszahlen und ein starker Ausblick dürften Micron wie der US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag eine deutliche Kurserholung bescheren. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 2,3 Prozent höher auf 29.896 Punkte. Damit würde der Auswahlindex die Verluste der vergangenen Tage teilweise wieder aufholen. Den zuletzt robusten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,3 Prozent im Plus bei 51.985 Punkten. Am Vortag hatten ihm zeitweise weniger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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