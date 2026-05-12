Nur in 17 der 82 deutschen Großstädte wurde in den letzten zwei Jahren gemäß dem EEG-Ausbauziel für 2040 und den Flächenpotenzialen ausreichend Photovoltaik-Leistung installiert. Das zeigt eine Analyse der Deutschen Umwelthilfe. Die Millionenstädte belegen Plätze im hinteren Mittelfeld. Das EEG verlangt, die Photovoltaik-Leistung bis 2040 auf 400 Gigawatt zu steigern. Die meisten deutschen Großstädte haben in den letzten zwei Jahren zu wenig getan, um ihren fairen Anteil zum Erreichen des Zieles beizutragen, wie eine Analyse der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zeigt. Gerade einmal 17 der 82 Städte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland