Die Aktie von Hims & Hers steht nach den neuen Quartalszahlen deutlich unter Druck. Obwohl das Unternehmen weiterhin wächst, reagiert die Aktie vorbörslich mit einem Minus von rund -15% und fällt damit zurück an eine wichtige Unterstützungszone. Hims & Hers enttäuscht bei Umsatz und Gewinn Die neuen Quartalszahlen von Hims & Hers kamen insgesamt schwächer rein als viele Anleger erwartet hatten. Der Umsatz lag im ersten Quartal bei rund 608 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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