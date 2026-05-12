Vancouver, British Columbia (12. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla Silver" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass Susy Horna mit sofortiger Wirkung die Rolle der Unternehmenssekretärin übernimmt und damit Jen Hanson ablöst.

"Wir möchten Jen Hanson für die Professionalität, Erfahrung und Weisheit danken, die sie Vizsla Silver in den letzten Jahren eingebracht hat", kommentierte Michael Konnert, CEO. "Jen hat maßgeblich zum Erfolg von Vizsla Silver beigetragen, und wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Unternehmungen. Darüber hinaus heißen wir Susy Horna, eine erfahrene Führungskraft im Bergbausektor mit umfangreicher Erfahrung in der Unterstützung mexikanischer Silberunternehmen, im Team willkommen."

Die aus Peru stammende Susy bringt mehrjährige Berufserfahrung in den rechtlichen Bereichen der Bergbau-, Öl- und Gas- sowie der Schifffahrtsindustrie mit. Vor ihrem Eintritt bei Vizsla Silver war Susy als Managerin für Unternehmensunterlagen und Governance bei First Majestic Silver Corp. tätig und vor der Übernahme durch First Majestic Silver Corp. als Unternehmenssekretärin bei Gatos Silver, Inc. Susy war außerdem als Unternehmenssekretärin für verschiedene börsennotierte und private Unternehmen innerhalb der Augusta Group of Companies sowie als Rechtsassistentin für Pacific Northwest LNG, Seaspan Corporation und Southwestern Resources Corp. tätig.

Über Vizsla Silver

Vizsla Silver ist ein kanadisches Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, British Columbia, das sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Projekts Panuco (Silber-Gold) in Sinaloa, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen hat im November 2025 eine Machbarkeitsstudie für Panuco abgeschlossen, die eine Jahresproduktion von 17,4 Mio. Unzen Silberäquivalent über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 9,4 Jahren, einen Barwert (NPV) nach Steuern (5 %) von 1,8 Mrd. US-Dollar, einen IRR von 111 % und eine Amortisationszeit von 7 Monaten bei einem Silberpreis von 35,50 US-Dollar/Unze und einem Goldpreis von 3.100 US-Dollar/Unze. Vizsla Silver strebt an, sich als führendes Silberunternehmen zu positionieren, indem es bei Panuco einen zweigleisigen Entwicklungsansatz verfolgt, der die Minenerschließung vorantreibt und gleichzeitig die Exploration im gesamten Gebiet mit kostengünstigen Mitteln fortsetzt.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung in die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail:mailto:info@vizslasilver.c a

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zu: den Zielen und Meilensteinen des Unternehmens; der strategischen Vision des Unternehmens im Anschluss an die geplante Erschließung des Panuco-Projekts und den Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen oder operativen Leistung nach einer solchen Erschließung; der Fähigkeit des Unternehmens, das Panuco-Projekt zur Produktion voranzutreiben; sowie der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens, einschließlich seiner Fähigkeit, den Shareholder Value durch anhaltende Explorationserfolge, Projektentwicklung und operative Umsetzung zu steigern.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter unter anderem: dass die erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens erteilt werden; die anhaltende Unterstützung durch die lokale Bevölkerung und die Regierung; stabile Markt-, politische und wirtschaftliche Bedingungen; eine angemessene Genauigkeit der Schätzungen der Betriebs- und Kapitalkosten; sowie anhaltend günstige Metallpreise und Wechselkurse.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken; Genehmigungs-, Umwelt- und regulatorische Risiken; Risiken im Zusammenhang mit den Beziehungen zur lokalen Bevölkerung und der gesellschaftlichen Akzeptanz; Rohstoffpreis- und Währungsschwankungen; Inflation und Kostensteigerungen; Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken; Abhängigkeit von Auftragnehmern und Lieferanten; Risiken im Zusammenhang mit Eigentums- und Oberflächenrechten; Änderungen der Projektentwicklungs- und Bauparameter; Ungenauigkeiten in technischen oder wirtschaftlichen Modellen; das Risiko, dass sich die Annahmen der Machbarkeitsstudie als unzutreffend erweisen; sowie weitere Risiken, die in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dessen Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass das Panuco-Projekt wie in dieser Pressemitteilung vorgeschlagen oder überhaupt in Produktion genommen wird oder dass die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie realisiert werden. Der Zweck der zukunftsgerichteten Aussagen besteht darin, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements zu liefern, und sie sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Keine Produktionsentscheidung: Das Unternehmen hat noch keine Produktionsentscheidung für das Panuco-Projekt getroffen. Eine Entscheidung über den Baubeginn wird erst nach Abschluss und Prüfung der detaillierten technischen Planung, der Finanzierungsvereinbarungen sowie nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen getroffen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84197Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=84197&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92859G6085Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.