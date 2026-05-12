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Die Bewertung von n8n verdoppelt sich auf 5,2 Mrd. US-Dollar, da SAP eine strategische Investition tätigt und plant, die KI-Plattform in Joule Studio zu integrieren



12.05.2026 / 14:35 CET/CEST

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Der Deal markiert den Einstieg von n8n in den Bereich der KI-Infrastruktur für Unternehmen und stellt einen wichtigen Meilenstein für das europäische Technologie-Ökosystem dar ORLANDO, Florida, und BERLIN, 12. Mai 2026 /PRNewswire/ -- n8n, die KI-Orchestrierungsplattform, gab heute eine strategische Investition von SAP sowie eine mehrjährige geschäftliche Partnerschaft bekannt. Die Investition bewertet n8n mit 5,2 Mrd. US-Dollar - mehr als doppelt so viel wie die vorherige Bewertung von 2,5 Mrd. US-Dollar, die vor weniger als einem Jahr erzielt wurde. Die beiden Unternehmen haben zudem eine mehrjährige Geschäftsvereinbarung unterzeichnet, wonach die Workflow-Automatisierungsplattform von n8n nativ in Joule Studio, die Agent-Entwicklungsumgebung von SAP innerhalb der SAP Business AI Platform, integriert wird. Gemeinsam markieren die strategische Investition und die Geschäftspartnerschaft einen bedeutenden Meilenstein für n8n: den Punkt, an dem eine aus der Open-Source-Community hervorgegangene Plattform zu einem zentralen KI-Workflow-Tool für eines der weltweit größten Unternehmen wird. n8n zählt bereits mehr als 1.400 Unternehmenskunden sowie eine Community von 1,7 Millionen monatlich aktiven Entwicklern und Erstellern - von Fortune-500-Teams, die geschäftskritische Prozesse betreiben, bis hin zu unabhängigen Entwicklern und Start-ups, die Automatisierungen von Grund auf neu entwickeln. Diese spezifische Integration bietet Unternehmensteams eine visuelle, flexible Automatisierungsumgebung - die No-Code-, Low-Code- und Pro-Code-Entwickler unterstützt - und die von Anfang an SAPs Engagement für Sicherheit und Compliance widerspiegelt. Mit über 1.000 Integrationen, die Business-Tools, Datenbankplattformen und KI-Modelle umfassen, ermöglicht n8n in Joule Studio Teams, SAP-Systeme innerhalb von Minuten mit dem breiteren Technologie-Stack zu verbinden, auf den ihre Organisationen angewiesen sind. Das Wachstum von n8n spiegelt das Tempo wider, mit dem die Nachfrage von Unternehmen nach agentenbasierter KI zunimmt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Workflow-Tools ist n8n für das Agentenzeitalter konzipiert. Die Plattform unterstützt die Multi-Agent-Orchestrierung und ermöglicht es KI-Systemen, Geschäftsereignisse zu identifizieren, Entscheidungen zu koordinieren und nachgelagerte Aktionen auszulösen - und das alles in einer überprüfbaren, anpassbaren Umgebung, die mit den meisten KI-Modellen kompatibel ist. Sie ist zudem so konzipiert, dass Unternehmen nicht nur die volle Kontrolle über ihre Agenten behalten, sondern auch die Konformität ihrer agentischen Ökosysteme gewährleisten können. Unternehmen können die Souveränität über ihre Daten wahren, wodurch sich n8n ideal für diejenigen eignet, die unter der DSGVO, branchenspezifischen Vorschriften oder internen Anforderungen an den Datenstandort tätig sind. Für regulierte Branchen und große Unternehmen beseitigt n8n eines der größten Hindernisse für die groß angelegte Einführung von KI. "Für n8n ist die Gewinnung von SAP als strategischem Investor ein entscheidender Meilenstein", sagte Jan Oberhauser, Gründer und CEO von n8n. "Als eines der weltweit größten Unternehmen für Unternehmenssoftware spiegelt die Entscheidung, n8n zu unterstützen und uns in Joule Studio zu integrieren, echtes Vertrauen in unsere Plattform und unsere Vision wider." Die Partnerschaft hat eine Bedeutung, die über die beiden Unternehmen hinausgeht. n8n und SAP sind zwei der prominentesten Technologieunternehmen Deutschlands - das eine ein schnell wachsendes KI-Scale-up, das andere ein weltweit führender, im DAX 40 gelisteter Softwareanbieter. In einer Zeit, in der Europa nach eigenen KI-Spitzenunternehmen sucht, stellt die Vereinbarung eine Partnerschaft aus heimischem Boden dar, die das kommerzielle Rückgrat der Unternehmens-KI auf dem Kontinent bildet. "Um präzise und sichere Geschäftsergebnisse in großem Maßstab zu liefern, muss agentenbasierte KI auf fundiertem Prozesswissen, zuverlässigen Daten und einer Governance auf Unternehmensniveau basieren", sagte Christian Klein, CEO der SAP SE. "Durch die Integration von n8n in Joule Studio beschleunigen wir die Fähigkeit von SAP, Kunden dabei zu unterstützen, agentische KI über ihre Kerngeschäftsprozesse hinweg zu entwerfen, zu vernetzen und zu skalieren." Informationen zu n8n n8n ist eine KI-Orchestrierungsplattform, die die Art und Weise verändert, wie Unternehmen KI nutzen und in ihre täglichen Abläufe integrieren. n8n basiert auf einer Fair-Code-Lizenz und wird weltweit von Tausenden von Organisationen genutzt - von einzelnen Entwicklern bis hin zu globalen Unternehmen. Die Plattform ermöglicht es ihnen, intelligente, automatisierte KI-Workflows zu erstellen, die messbare Vorteile für die Wirkung und Produktivität bieten. Weitere Informationen über n8n finden Sie unter n8n.io . Medienkontakt: press@n8n.io Hinweis für Redakteure SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu Marken finden Sie unter https://www.sap.com/copyright . View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-bewertung-von-n8n-verdoppelt-sich-auf-5-2-mrd-us-dollar-da-sap-eine-strategische-investition-tatigt-und-plant-die-ki-plattform-in-joule-studio-zu-integrieren-302768361.html



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