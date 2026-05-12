Zürich - Per 1. Oktober 2026 gibt CEO Claude Rohrer die operative Leitung der Budliger Treuhand AG an Philipp Bachmann weiter. Philipp Bachmann stiess im Mai 2022 zur Budliger Treuhand AG und zeichnet seither als COO für den Bereich Services verantwortlich. Im Herbst dieses Jahres übernimmt Philipp Bachmann neu den CEO-Posten und verantwortet zusammen mit den bisherigen Geschäftsleitungsmitgliedern Christian Affolter (Wirtschaftsprüfung), Bernhard ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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