Berlin (www.fondscheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope hat zwei thematische Aktienfonds der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit B bewertet ("gut"), so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Der LBBW Sicher Leben (ISIN DE000LB6B0M7/ WKN LB6B0M) richte seinen Fokus auf das Thema Sicherheit. Investiert werde in Unternehmen aus der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie und in Anbieter von Cybersecurity- und weiteren Sicherheitslösungen. Das Fondsmanager-Trio Yannik Schiele, Felix Jäger und Sven Engelhardt wähle die Titel auf Basis quantitativer Vorselektion und fundamentaler Analysen aus. Als Stärken hebe Scope unter anderem die sehr starke Outperformance gegenüber der Peergroup Aktien Welt, den strukturierten Anlageprozess und den aktiven Derivateeinsatz zur Verlustkontrolle hervor. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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